小巨蛋演唱會振動遭陳情 北市擬管理

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台北市環保局今天說，統計去年接獲民眾陳情振動案，共35件，近來則因小巨蛋辦演唱活動，引發住戶陳情振動問題，因此借鏡日本東京都管制法規與經驗，擬推動振動管理制度。

台北市的各項建設及商業活動日益頻繁，時常有民眾向市府陳情振動問題，環保局統計，去年接獲陳情振動案有35件，包含夜店、營建工程、非營業場所的近鄰振動等，都市振動儼然成新興公害。

環保局表示，目前中央尚未訂定振動管制法規，但日本在1976年就制定「環境振動規制法」，針對工廠、道路交通、營建施工等振動源建立量測、管理等法令。

環保局首次與東京都合作，29日舉辦「台日振動管理研習班」，邀請東京都環境局環境改善部大氣保全課，分享日本振動管制策略與實務經驗。

環保局表示，據環保署統計，台灣每年振動案件約200件，以交通振動、非營業場所的近鄰振動為主，而振動案因結構及環境不同，因此不易通案處理，需視個案狀況輔導改善。

環保局說，期盼透過研習課程借鏡東京都經驗，提供研擬「振動管理的階段性目標及具體計畫參考」，希望可逐步建立振動量測、振動管制等管理制度，有效改善並解決民眾陳情問題。1060329

(中央社)