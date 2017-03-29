36月齡幼兒調查 29%每天看電視逾2小時

兒童節將至，台師大「幼兒發展調查資料庫」最新調查顯示，36月齡幼兒有29%每天看電視逾2小時，77%有接觸3C產品，59%超過晚上10時才上床睡覺。

台灣師範大學從去年4月起，建置為期8年的「幼兒發展調查資料庫」，研究對象為3月齡及36月齡幼兒，今天發表「幼兒發展調查資料庫」初探調查研究，3月齡幼兒回收1237份樣本問卷，36月齡幼兒回收1133份樣本問卷。

根據「幼兒發展調查資料庫」最新研究指出，22%媽媽在懷孕期間有時或經常感到悲傷、憂鬱、憂愁及不快樂；3月齡幼兒有32%給幼兒父母以外的人照顧，36月齡幼兒有58%給幼兒父母以外的人照顧，幼兒未滿1歲時，更有70%交由幼兒父母以外的人照顧。

研究指出，36月齡幼兒有10%有學過或正在學才藝，以學習體能（游泳/律動/舞蹈）為主，約53%，其次是學習藝術（水彩/手工藝/陶藝），約佔36%，學習英文約佔22%。

研究也顯示，36月齡幼兒有41%平均每天看電視1小時內，30%每天看電視1至2小時，29%每天看電視2小時以上，都沒看電視的僅佔4%；36月齡幼兒有77%平均每天接觸電子產品（電腦、平板、手機）1小時內，以接觸時間0.5小時內為最多，約35%，都沒有接觸電子產品僅約22%。

小朋友需要的睡眠時間長，但研究也發現，36月齡幼兒有84%非假日的睡覺狀況為固定，晚上10時前上床睡覺的比率為41%，晚上10時至11時之間上床睡覺的有42%，晚上11時後上床睡覺的比率為17%。1060329

(中央社)