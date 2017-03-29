柱你幸福號啟航 17天巡迴全台拚連署

尋求連任的國民黨主席洪秀柱陣營今天舉辦「柱你幸福號」連署卡車首航活動，未來17天也會巡迴全台各地。總幹事吳育仁表示，洪秀柱相當重視「用壯育青」，因此選在青年節首航。

洪秀柱陣營的「柱你幸福號」連署卡車上午開到台北市萬華的青年新城，吳育仁率發言人群向在地民眾爭取支持連署，現場連署者可得到一只木製黨徽，當成許願卡掛在車上。

吳育仁說，「柱你幸福號」未來17天會繞遍全台各地，由北到南，由南到東巡迴連署。過去競選黨主席用傳統造勢方式，缺乏理念宣傳，這次採用巡迴宣講車方式，顯示國民黨正在改變。

吳育仁表示，選在今天青年節啟航，別具意義，也符合洪秀柱「用壯育青」的理念，未來年輕人發言人群將跟著到各地巡迴。

此外，洪陣營表示，南投仁愛鄉瑞岩部落的原住民菜農，因高麗菜價慘跌，向政府求援都沒人理，只有洪秀柱願意幫忙農民，今天連署現場也結合好人會館，由社區媽媽自發性幫忙切高麗菜、包水餃，分送給民眾享用。1060329

(中央社)