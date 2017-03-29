特定場所毒品警示 郭正亮：有效我辭職
民主進步黨籍立法委員郭正亮今天說，毒品危害防制條例修法強制特定營業場所要有警示標誌，「這叫反毒，笑死人」，如果有效，「我辭立委」。
他說，法務部主張特定營業場所推出警示標誌，如果有效，「我辭立委給你看」。貼在特定營業場所警示標誌，這樣叫反毒？笑死人。吸毒行為、吸毒相關人口、吸毒監護人、刑度及政府應賦予的責任，通通沒提到。
立法院司法及法制委員會上午初審毒品危害防制條例部分條文修正草案，法務部長邱太三應邀列席。
中國國民黨籍立委王育敏要求修法，販售毒品給未成年人、孕婦、軍人應加重刑責。
郭正亮表示，朝野立委對毒品危害防制條例相關修法提案，法務部全打回票，通通不可行，行政院版就可降低毒品人口嗎？「笑死人」。
邱太三說，立委可能誤解法務部的意見，刑度部分涉及大家對重刑認知；將罰金提高，阻斷販毒者經濟誘因，現行較有效。
郭正亮說，反毒主要作為就是法務部，他認識一大堆內政部警政署的朋友，都偷偷塞法案給他，「警政署提的法案都被法務部打回來」；邱太三說，這個有誤解。1060329
(中央社)
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