貼台灣國就成「國」了？陸官媒：台獨國家夢做瘋了

台女持台灣國護照入境，遭環球網記者拍下。(圖/環球網)

《環時》總編輯批，台灣國護照不過是台獨國家夢做瘋了的憑證。(圖/環球網)

大陸官媒《環球時報》記者日前捕捉到一名台灣女子持貼有「台灣國」貼紙護照，順利在日本機場通關的照片，引起網友熱烈討論。《環球時報》編輯胡錫進撰寫社評指，貼一張紙就是獨立國家嗎？每一本貼上「台灣國」的護照，都是台獨國家夢做瘋了的憑證。

《環時》總編輯胡錫進以筆名「單仁平」，刊出「護照貼上台灣國，台灣就『國』了？」為題的評論，指雖有通關案例，但貼紙護照在國外頻惹麻煩，台灣政客呂欣潔2015年持台灣國護照過境荷蘭時，遭關小房間半小時，並被要求撕去貼紙，當時荷蘭海關回應「貼張紙就是獨立國家了」？

胡錫進說，大陸無須為了幾乎沒有成本的貼紙，被台獨人士耍得團團轉，台獨差不多已進茅坑，才會絕望到連假正經都放棄，玩起不正經的貼紙遊戲，每一本貼紙護照，不過是台獨做國家夢做瘋了的證明。

(中時電子報)