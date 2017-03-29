李明哲遭調查 家屬要求不受酷刑虐待

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前民主進步黨工李明哲遭中國大陸調查，李明哲家屬今天要求立即公開李明哲關押地點；立即釋放李明哲；確保李明哲不受酷刑虐待；要求家屬接見、律師律見及適足醫療。

李明哲已在中國失蹤9天，中國大陸國務院台灣事務辦公室發言人馬曉光上午證實，李明哲「涉嫌從事危害國家安全活動」被有關部門調查。

李明哲的太太李凈瑜及台灣人權促進會等民間團體下午將舉行記者會，再次強調透過網路跟中國民間人士分享台灣民主經驗，這些分享交流合法及正向，對中國民主化也有正面影響。

台灣人權促進會說，合法入境中國的台灣人不應被任意逮捕拘禁9天，仍未通知家屬或有律師協助。

台灣人權促進會要求，立即公開李明哲關押地點；按國際人權標準公正審判；立即釋放李明哲，確保李明哲不受酷刑虐待；要求家屬接見、律師律見及適足醫療護理。1060329

(中央社)