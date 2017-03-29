清明連假 桃竹遠百明起全館促銷

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遠東百貨桃園店、新竹大遠百繼24日至4月10日推出化妝品搶先購、好康3重抵用券加碼送，鑑於4月1日至4日連續假期將屆，明(30)日至4月4日再下重手擴及全館促銷。

遠東百貨桃園店、新竹大遠百表示，限時6天擴及全館促銷包括當天單筆消費滿3,000元送300元抵用券、12家銀行單筆分期刷滿1萬元送300元。

桃園遠百指出，為刺激消費再獨家在遠百體系這波活動祭出VIP禮賓週，連國際精品也加入單筆滿額送，滿1萬元送600十足抵用券，也單獨再和國泰世華、玉山、台北富邦搭配，刷滿6,500元送100元遠百商品券。

桃園遠百、新竹大遠百原自24日至4月10日就端出「化妝品搶先購」主打化妝品、沐浴精油，單筆滿3,000元送300元十足抵用券，滿1萬元再加送300元；也有14家銀行配合推出單筆分期刷滿1萬元送300遠百商品券。

兩家遠百即日起至5月14日回饋卡友，持HAPPY GO卡及身分證明文件扣100點就送50元紅利券、扣200點則贈100元。

(工商)