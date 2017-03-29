世界棒球排名以色列大躍進 中華隊保住第四名

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世界棒壘球總會的最新世界排名出爐。(截自wbsc官網)

經典賽日前結束，世界棒壘球總會（WBSC）今公布最新世界排名，苦吞三連敗兵敗首爾的中華隊，排名沒有變化，維持在世界第四名，前三名分別是日本、美國與韓國。

世界棒壘球總會，今公布最新世界排名，中華隊上屆挺進8強，今年在預賽止步，分數扣掉剩3901分，不過還是維持在世界第4名，但與與第5名的古巴僅剩164分差距。

美國隊今年終於奪下經典賽冠軍，分數大進補一口氣添加1150分，來到5378分，距離世界排名第一的日本5699分，僅差321分。

在今年經典賽創造驚奇的以色列，在世界棒壘球總會的排名大躍進，來到19名。(截自wbsc官網)

以色列今年在經典賽會外賽一路創造驚奇，預賽取得三連勝挺進八強，雖然在八強止步，不過排名大幅提升，從第41名一口氣躍升22名，來到世界第19名。

(中時電子報)