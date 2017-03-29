林淑芬質詢台鐵神秘公文 勞動部不鬆口

員工排班以連續24小時作為1日，而非完整1天，引發血汗排班爭議，勞動部民國91年曾發出公文，指休假1日可為連續24小時，但公文回覆單位遭遮掩，系統也查無此份公文，立委林淑芬連問數次「誰詢問」，勞動部支吾其詞，讓林淑芬痛批勞動部藐視國會。

根據勞動部民國75年函釋，針對休假1日定義，指出「所謂1日係指連續24小時而言」，今日勞動部長林美珠至立院衛環委員會備詢，林淑芬指出，勞動部曾於民國91年發出公文，引用民國75年函釋，主張可採取連續24小時為1日，但該份公文受文對象遭掩蓋。

林淑芬表示，由於民國75年的函釋已於去年遭廢除，勞動部若要主張連續24小時可當1日，恐怕會有爭議，並詢問這份公文是回覆哪個單位，為何要特別掩蓋，勞動部支吾其詞，林淑芬連問6次以上「誰詢問」皆未獲得正面回答，痛批勞動部藐視國會、欺騙國會。

日前媒體報導，林美珠22日至立院備詢時遭林淑芬狂轟，但私下對幕僚表示，「寧可讓她轟，也不能鬆口」，讓林淑芬痛批，勞動部就是一貫態度，寧可挨轟也不願意鬆口，死不認錯。

林美珠回應，自己沒有說過這種話，會在今日下午5時之前提供公文參考，至於連續24小時是否算為一日，未來會找相關專家，從健康角度來共同討論。林淑芬強調函釋已廢，勞動部應該要承認依法無據，林美珠回「我們再來討論」。

(中時)