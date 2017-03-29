大同首創臉書直播上課 教愛情社會學
臉書直播正夯，大同大學搶搭直播風潮，今、明兩天將以臉書直播方式開授「愛情社會學」與「桌上遊戲設計」兩門課程，之後還會邀請更多學系參與開課。
大同大學表示，過去校內曾運用臉書直播，讓校長何明果直接接受學生提問題的經驗，反應很不錯，這次首創開設臉書直播課程，是希望讓高中生能夠先瞭解大學上課的內容與方式，也可以作為選擇大學與科系時的參考依據。
目前大同大學排定29日下午用臉書直播授課「愛情社會學」，30日下午則安排「桌上遊戲設計」課程。
大同大學表示，希望透過「愛情社會學」，讓高中生知道大學的通識課程可以很有趣，而「桌上遊戲設計」由媒體設計系開課，除了讓高中生知道學系的課程內容外，還能進一步認識桌遊；而學校也正在邀請更多學系參與臉書直播課程，目前已有4系表達參與意願。1060329
(中央社)
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