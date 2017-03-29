假戲真愛 韓星朱相昱車藝蓮5月締連理

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南韓娛樂圈亮眼CP演員朱相昱和車藝蓮將於5月結婚，相戀約1年終於修成正果。

朱相昱所屬經紀公司WILL娛樂今天表示，朱相昱親口證實，兩人將於今年5月舉行婚禮，但具體時間和地點仍未確定。

南韓聯合新聞通訊社引述車藝蓮所屬經紀公司HB娛樂今天也表示，兩人互信互愛定下百年之約，已開始低調為結婚做準備。

朱相昱和車藝蓮去年在MBC電視劇「華麗的誘惑」中飾演情侶結緣，在戲外成為戀人。

朱相昱曾演出「巨人」、「Good Doctor」、「美女的誕生」等韓劇，深受觀眾喜愛。

車藝蓮2004年以模特兒身分出道，演出過韓劇「對我而言，可愛的她」等多部影視作品。1060329

(中央社)