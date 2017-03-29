專勤組查獲色情 派出所員警縱放人犯起訴

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高巿警行政科專勤組前年8月在鳳山區查獲色情美容坊，逮捕現場周姓女負責人，卷證移送轄區派出所，洪姓員警卻在警詢後將人放走，未解送地檢署，檢警發現後展開偵辦，高雄地檢署偵結依縱放人犯、偽造文書起訴洪員。

(中時)