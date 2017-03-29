德19歲小鮮肉 撂倒頭號種子瓦林卡
被譽為下個網球世代的巨星，德國19歲小祖維洛夫(Alexander Zverev)，29日邁阿密網賽男單16強4比6、6比2、6比1逆轉勝大會頭號種子「瑞士二哥」瓦林卡(Stan Wawrinka)，生涯首度闖進ATP大師賽最後8強。
小祖維洛夫年初霍普曼盃曾撂倒費德勒，邁阿密網賽次輪擊敗我國網球一哥盧彥勳，如今對戰瓦林卡更寫下兩戰全勝，上回兩人交手是去年9月的匹茲堡網賽，此役小祖維洛夫一發得分率有7成6，二發也有6成8，挽救4個破發點。
「我必須打得強勢，他掌握了主導權，所以我也做出改變。」小祖維洛夫下一場將迎戰同是新生代球星、以強力發球聞名的21歲澳洲基瑞歐斯(Nick Kyrgios)，基瑞歐斯前役發出12記Ace球，直落二世界排名第12的比利時好手戈芬(David Goffin)。
5個被破發球局都出現在最後兩盤，慘遭逆轉勝的瓦林卡，坦言次盤開局不理想足以扭轉戰局，「我身心理都受到影響，也影響到場上表現，我徹底洩了氣。」
(中時電子報)
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