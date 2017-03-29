自稱龍王性侵女信徒 判19年半定讞
自稱龍王的新北市男子蘇建華，與許姓妻子對外詐騙並猥褻性侵女信徒。最高法院今天維持台灣高等法院見解，依強制性交等罪，判蘇男有期徒刑19年6月、許女13年6月，全案定讞。
判決書指出，蘇建華、許雅筑為夫妻，蘇自稱是「龍王」、「少主」，許雅筑則自稱為「龍助理」，兩人共同意圖為自己不法所有，民國102年在新北市蘆洲區住處，設「龍神居」神壇，佯以開符改運、消災解厄為事務。
蘇建華對女信眾謊稱有鬼魅糾纏，運勢不佳，必須給付金錢，還須將全身衣服脫去，裸體畫龍咒，以使全身各處都畫上龍咒，確保邪靈不會侵入，否則將會因邪靈入侵而運勢衰敗。
甚至，他們還要求被害女子必須與龍王締結婚約，與龍王作「龍恆」（即性行為）法事，並於性行為時，吞飲精液，以此方式取得龍精華。
二審法院於去年10月，依違反強制性交等罪，判蘇男有期徒刑19年6月、許女有期徒刑13年6月；除上述刑期，蘇男和許女分別尚有2年6月、2年的刑期，可易科罰金。
案經上訴，最高法院今天駁回，全案確定。1060329
(中央社)
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