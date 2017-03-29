世界棒球排名 台灣保住第4名
世界棒壘總會（WBSC）公布最新棒球世界排名，中華隊在世界棒球經典賽（WBC）雖然首輪3敗出局，但是世界排名維持在第4名，排在日本、美國與南韓之後。
第5名到第12名依序是古巴、墨西哥、委內瑞拉、澳洲、荷蘭、加拿大、波多黎各與義大利。
中華隊在WBC排名第14名，只得積分220分，一般預料世界排名可能滑落，但根據最新的世界排名，台灣以總積分3901分領先古巴3737分，保住第4名席次。
WBC拿下冠軍的美國，獲積分1150分，但沒能一舉超越日本，總積分仍以5378分落後於日本的5699分。南韓在預賽遭淘汰，古巴也在第二輪止步，但都保住第3及第5的世界排名。
WBC從資格賽出發，最後打進前8強的以色列，世界排名大躍進，拿下第19名，超越中國大陸的第22名。1060329
(中央社)
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