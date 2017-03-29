解決經濟動能不足與低薪 副總統這樣說

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副總統陳建仁今天說，政府力推新南向政策讓台灣持續參與區域經濟整合以連結全球市場，並盼透過短、中、長期的經濟結構性改革，解決經濟動能不足和國人所得偏低問題。

「2017年全球採購夥伴大會」上午在南港展覽館登場，包括副總統陳建仁、中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳及經濟部次長王美花都到場共襄盛舉。

陳副總統致詞時表示，這次有500多家國際買主來台和廠商面對面交流，顯示台灣產品深受青睞，也證明台灣廠商供貨品質卓越，技術能力已獲國際社會肯定。他提到，由於台灣是海島國家，貿易為發展重要命脈，更是與世界聯繫的重要管道，這次活動邀請到全球逾60國優質買主來台採購，讓廠商可用最有效率方式和全球買主進行合作及交流，並進一步帶動台灣出口成長。

陳副總統說，新政府上任以來，除在經濟建設上提出5+2創新產業計畫，現在行政院也推出前瞻基礎建設計畫，希望透過公共建設投資，更新國家基礎建設，帶動民間投資，以提振國內整體經濟發展。

另外，政府也努力鬆綁法規，放寬人才拘留限制，強化學校跟企業的合作，並透過新南向政策讓台灣持續參與區域經濟整合，連結全球市場。

「希望從短期措施跟中、長期結構性改革，將台灣經濟帶上穩健成長的道路」，陳副總統表示，希望以提升出口、擴大內需作為台灣經濟發展的雙引擎，讓企業生產、人民生活互為表裡，讓對外貿易和在地經濟緊密結合，透過經濟結構改革，以根本解決經濟動能不足、國人所得偏低問題。

陳副總統指出，相信透過政府及企業齊心努力，未來一定可激發新成長動能，讓台經濟脫胎換骨、往前邁進。

貿協表示，「全球採購夥伴大會」自2009年首度辦理迄今已邁入第9年，每年邀請500至600位全球買主與會，促成台灣業者拓展國際市場，今年特別設置「新南向三大服務專區」，包括「Contact Taiwan攬才服務專區」、「台灣形象展專區」，以及「新南向駐台機構區」，希望藉此帶動與新南向國家的雙向交流及合作。1060329

(中央社)