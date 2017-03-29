東芝批准西屋聲請破產 早盤股價暫收漲
東芝據報已批准將旗下美國核電事業西屋列入破產保護的計畫。陷入財務困境的西屋面臨虧損數十億美元和作假帳指控。東芝早盤收漲1.19%，報219.8日圓。
法新社報導，東芝去年12月底警告西屋（Westinghouse）出現巨額虧損，並表示正在調查西屋資深主管作假帳的指控後，東芝市值自此掉了超過一半。
日本金融監管單位批准東芝可延遲到4月11日才發布財報。東芝原應在2月中發布2016年度第3季財報。
東芝延後公布財報，並表示需要更多時間調查西屋資深經理是否失職，並衡量這對財務的影響。
東芝先前警告預料全年淨損達3900億日圓（35億美元），西屋減記規模高達7000億日圓。
標普公司（Standard & Poor's）這個月再度調降東芝信評，並警告財務狀況正在迅速惡化。（譯者：中央社陳昱婷）1060329
(中央社)
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