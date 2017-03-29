硬脫歐可能性高 一籮筐承諾能否兌現

英國就要邁開巨大一步啟動脫離歐洲聯盟的正式程序。跟最大經濟夥伴分手對英國的意義何在？脫歐派和英國政府為此作出一系列承諾，但在可能「硬脫歐」情況下，兌現機會有多高？

美國有線電視新聞網（CNN）整理反對「硬脫歐」的跨黨派國會議員所提主要承諾的清單，並根據現實去檢視兌現這些承諾的機會高低。

一、歐盟貿易

承諾：跟英國目前在歐盟單一巿場和關稅同盟「完全相同的優惠」。

機會：英國曾表示將離開歐洲自由貿易區和關稅同盟。歐盟官員及諸如德國等一再言明，歐盟以外國家不能享有與成員國相同的貿易優惠，因此英國將喪失部分優惠。

二、貿易協議

承諾：跟新的國家簽定許多新貿易協議，準備就緒在脫歐當天就簽署。

機會：貿易協議極其複雜，需耗時多年進行談判。與最大出口巿場歐盟簽署新貿易協議，將是面臨極大壓力的英國官員首要之務。不過專家認為，這在兩年之內發生的機會渺茫，但很可能會有某種過渡性安排。

三、經費

承諾：繳付歐盟公務預算的金額投入投資儲蓄，包括每週挹注歐盟健保體系3.5億英鎊的經費。

機會：因分手費條件尚未談攏，不清楚能夠投入多少，但不會超過每週1.9億英鎊。不過，脫歐對經濟成長的衝擊所導致的國庫黑洞就會吃掉泰半。

四、北愛爾蘭

承諾：邊界不變。

機會：英國政府曾表示，跟北愛的邊界維持開放將是脫歐談判優先事項之一。但實務上很微妙。若英國離開保證商品自由流通的歐盟關稅同盟，那麼某種形式的邊界檢查可能無法避免。

五、權利

承諾：目前受歐盟會籍確保的公民、勞工及環境權，將受到完整保護。

機會：歐盟在勞權、衛生和安全法規、消保和環保的提倡方面，紀錄非常好。這些都受歐盟法律確保，一旦英國脫歐，將不再適用。

六、安全

承諾：簽署維持並提升與歐盟合作的安全協議。

機會：歐盟成員下的英國屬歐洲逮捕令體系的一環，也是執法機構歐洲警政署（Europol）成員，並享申根資訊系統。英國有可能談判，以類似歐盟以外其他國家的形態，續留這些體系。

七、聯合王國

承諾：會保護英國的完整性並予強化。

機會：蘇格蘭大部分民意挺留歐，當地政府要求再次舉辦獨立公投，並表示英脫歐，以及英國有意離開歐盟自由貿易區的立場，已經構成自2014年獨立公投以來實質的變化。

八、科學

承諾：加強參與歐盟科研。

機會：核准歐盟境內新藥上巿的歐盟藥品管理局（European Medicines Agency）目前設在倫敦，英國脫歐後，它幾乎確定將會搬到他國家。包括荷蘭、瑞典、丹麥、匈牙利、保加利亞等歐洲國家都已爭取成為新址。

九、日期

承諾：包括必要的批准程序在內，英國將在2019年完全脫歐。

機會：英國首相梅伊（Theresa May）29日將啟動脫歐的正式程序，兩年脫歐談判期開始倒數計時，延長期限須獲歐盟另外27個成員同意。梅伊曾表示，1個不良的脫歐協議比沒有協議更糟糕。

十、移民

承諾：接納的淨移民數劇烈減少，但仍對英國企業需要的人才和技術人士敞開大門。

機會：脫歐派自去年6月23日公投後幾天就開始在收回這項承諾，他們強調這是承諾，而不是要「管控」英國邊界。脫歐大臣戴維斯（David Davis）27日被問到政府是否將就歐盟勞工入境工作制定人數上限時說：「我無法想像，會定出任何不符合國家利益的政策，這意謂有時我們會需要多一點移民，但有時要少一點。」（譯者：中央社何宏儒）1060329

(中央社)