退休警消到忠烈祠抗議 過程平和警致謝
台灣警消聯盟等團體為年金改革，今天上午趁總統蔡英文到台北市忠烈祠時到場抗議陳情，台北市政府警察局中山分局粗估現場約400人；警方表示，過程平和無不法，特別致上謝意。
台灣警消聯盟等單位依法申請集會遊行，上午8時13分前往忠烈祠外抗議陳情，警方不敢大意，出動大批警力待命維安，但過程平和，民眾都在核准區域內表達訴求。
中山警分局表示，蔡總統車隊離開時，民眾有下跪等舉動，但無不法行為，約10時30分全數離開，秩序良好，分局特別致上謝意與尊重。1060329
(中央社)
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