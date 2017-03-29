參選人繳錢領黨員名冊 國民黨主席選戰起跑
國民黨29日起開放黨主席擬參選人提前繳交200萬元作業費並領取黨員名冊，此代表黨主席選舉提前正式起跑。上午由詹啟賢陣營第一個已繳款領名冊。吳敦義辦公室在中午前由中常委姚江臨代表前往繳款。郝龍斌陣營下午2點前往繳交保證金，具副主席身分的郝龍斌並循慣例正式向黨主席洪秀柱電話請假投入參選。洪秀柱也決定下午3點由總幹事吳育仁，前往中央黨部繳交，領取黨員名冊。
國民黨表示，由於新黨員個資有提前外洩情事，國民黨中央黨部決定今天起開放擬參選人提前繳交200萬作業費並領取黨員名冊，也代表原本4月5日才開始領表的黨主席選舉提前啟動。
目前表態參選國民黨主席的共有6人，包括尋求連任的黨主席洪秀柱、副主席郝龍斌、前副總統吳敦義、前副主席詹啟賢、前台北農產運銷公司總經理韓國瑜，以及最後表態的前立委潘維剛。
國民黨主席選舉日期定於5月20日。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。