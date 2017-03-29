參選人繳錢領黨員名冊 國民黨主席選戰起跑

國民黨29日起開放黨主席擬參選人提前繳交200萬元作業費並領取黨員名冊，此代表黨主席選舉提前正式起跑。上午由詹啟賢陣營第一個已繳款領名冊。吳敦義辦公室在中午前由中常委姚江臨代表前往繳款。郝龍斌陣營下午2點前往繳交保證金，具副主席身分的郝龍斌並循慣例正式向黨主席洪秀柱電話請假投入參選。洪秀柱也決定下午3點由總幹事吳育仁，前往中央黨部繳交，領取黨員名冊。

國民黨表示，由於新黨員個資有提前外洩情事，國民黨中央黨部決定今天起開放擬參選人提前繳交200萬作業費並領取黨員名冊，也代表原本4月5日才開始領表的黨主席選舉提前啟動。

目前表態參選國民黨主席的共有6人，包括尋求連任的黨主席洪秀柱、副主席郝龍斌、前副總統吳敦義、前副主席詹啟賢、前台北農產運銷公司總經理韓國瑜，以及最後表態的前立委潘維剛。

國民黨主席選舉日期定於5月20日。

(旺報)