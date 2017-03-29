「假的！」海濤法師 新推出治療感冒、牙痛咒語關鍵字是…

以「假的」、「眼睛業障重」爆紅的海濤法師，今年也從治療咒語中，創造出流行語「梭哈」。(取材自海濤法師日誌臉書)

去年因弘法中說出「假的！」、「眼睛業障重」而爆紅的海濤法師，今被《鏡周刊》爆出主導的嘉義縣「梅山護生園」，根本不合法，不但沒獸醫，也沒有登記證，放任動物生病不管，甚至可見動物屍體，一下雨就屎尿、蛆蟲、屍水橫流，環境髒亂不堪，讓人看了相當不忍心，也引發外界關注。

而即便如此，護生園的工作以及回應事宜，仍交由職工負責，海濤法師則行程滿檔，忙著出國弘法辦講座，非常頻繁地在「海濤法師日誌」臉書粉絲專頁分享課程影片，也讓網友繼「假的」流行語之後，再度發現新滋味，今年海濤法師仍然超有梗，日前他以關懷健康為由，在臉書粉絲專頁分享了各式「治療咒」，po文道：「各種消除病苦的咒語，很多都是觀世音菩薩的除病咒，我們把它收集好了，希望所有眾生都不生病」，咒語則是「嗡 薩哇 作拉 踏讓 咩 吽 梭哈」，吸引廣大信眾按讚。

而除了治感冒的咒語引發強烈關注外，前陣子海濤法師再接再厲，又推出「治牙痛咒」與「治療皮膚傷口咒」，引發熱議完全不意外，且有不少網友比對3個咒語，發現其中兩個語尾都以「梭哈」結尾，笑稱這肯定是常保健康的關鍵字！

(中時電子報)