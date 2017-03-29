菲律賓詐騙被遣返 死裡逃生關1年多繼續騙
38歲蘇姓男子多年前前往菲律賓，與10餘名台人開設「假檢警」詐騙集團，陸續詐騙大陸、菲律賓民眾3千多萬元，於2011遭當地警方逮捕，原本要送往大陸，經協調後在同年7月遣返回台，「死裡逃生」的蘇嫌事後被輕判1年8個月，去年出獄後，又找來蔡姓、洪姓男子，在台中開設詐騙機房，提供30多支專線、轉接電話，給在大陸廣東、西班牙等地的詐騙集團打電話，1支電話每月收取3萬元租金，每月不法獲利超過百萬元。
大安警方經循線追查，上周前往台中市樂業一路某出租豪宅，當場破獲蔡、蘇經營的機房，現場查扣10餘組IP分享器、9部筆電、7支手機以及17萬2500元現金，警方發現蘇嫌等人每天早上8時上工，一直到晚上7時下班，接著就吃喝玩樂，吃大餐、開趴上酒店，生活優渥愜意，現場還查扣1台以180萬現金購入的BMW M3名車，全案依詐欺罪移送法辦，另深入追查與蘇嫌等人連結的不法集團。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。