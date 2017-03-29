菲律賓詐騙被遣返 死裡逃生關1年多繼續騙

蘇嫌曾在菲律賓行騙，遣返回台出獄後繼續從事詐騙。（陳鴻偉翻攝）

警方破獲犯嫌在台中豪宅內的機房。（陳鴻偉翻攝）

現場查扣1部歹徒用現金購買的百萬名車。（陳鴻偉翻攝）

警方查扣IP分享器、筆電及手機等犯罪工具。（陳鴻偉翻攝）

38歲蘇姓男子多年前前往菲律賓，與10餘名台人開設「假檢警」詐騙集團，陸續詐騙大陸、菲律賓民眾3千多萬元，於2011遭當地警方逮捕，原本要送往大陸，經協調後在同年7月遣返回台，「死裡逃生」的蘇嫌事後被輕判1年8個月，去年出獄後，又找來蔡姓、洪姓男子，在台中開設詐騙機房，提供30多支專線、轉接電話，給在大陸廣東、西班牙等地的詐騙集團打電話，1支電話每月收取3萬元租金，每月不法獲利超過百萬元。

大安警方經循線追查，上周前往台中市樂業一路某出租豪宅，當場破獲蔡、蘇經營的機房，現場查扣10餘組IP分享器、9部筆電、7支手機以及17萬2500元現金，警方發現蘇嫌等人每天早上8時上工，一直到晚上7時下班，接著就吃喝玩樂，吃大餐、開趴上酒店，生活優渥愜意，現場還查扣1台以180萬現金購入的BMW M3名車，全案依詐欺罪移送法辦，另深入追查與蘇嫌等人連結的不法集團。

(中時)