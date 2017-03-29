雜物堆積釀大火 重機具出動搜救疑受困拾荒婦
家裡堆雜物恐易釀災。嘉義市友忠路一處木造加蓋鐵皮屋2樓民宅，今天上午突然冒出火苗，因雜物堆積如山幾乎淹沒了房子，火勢一發不可收拾，數公里外即見黑煙密布，警消灌救不易，屋主葉姓母子，兒子獲救，葉婦疑受困，持續搶救中。
嘉義市友忠路827巷31弄34號葉姓屋主的木造加蓋鐵皮屋的2樓民宅，上午10時許突然竄出火苗，鄰居聽到數聲如鞭炮的巨響，門窗被震破，驚嚇逃出屋外，發現大火，趕緊報警，同時用水管噴灑一整排機車，以免被火波及。
消防人車出動灌救，從葉宅救出葉家兒子，送醫急救，但葉母疑似來不及逃出，受困火場，因屋裡內外堆積如山的雜物，非常驚人，幾乎淹沒2層樓房子，烈焰衝天，黑煙密布，濃煙竄燒天際，數公里外就可見烏麻麻的煙霧及火光閃動，怵目驚心。
雜物導致火勢持續悶燒，警消擴大封鎖區域拉水線搶救，約莫1小時後控制火勢，但天氣高溫，屋內高溫不退，警消無法進入搜救，目前出動重機具排除火場雜物，以利後續進場搜救受困人員。
(中時)
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