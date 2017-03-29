Apple Pay攻佔小黃市場 與台灣大車隊合作
台灣大車隊今發布新聞表示，Apple Pay 和計程車第一品牌台灣大車隊合作，即日起，搭乘每一台台灣大車隊車輛都可以使用Apple pay付款，民眾只要下載Apple pay，下車時和司機說明要用Apple pay付款，輕輕一刷，就可完成付款，省去找零錢的麻煩。
台灣大車隊說明，車隊是所有交通運輸工具中，支付平台最完整的公司（包含現行各家銀行信用卡，歐付寶、支付寶、街口支付、橘子支等電子錢包、悠遊卡等），和Apple pay合作後，支付選擇更加多元。
台灣大車隊總經理李瓊淑表示，隨著行動支付市場越來越多元，台灣大車隊領先其他業者，提供更完整服務，台灣大車隊與Apple pay雙強聯手，台灣大車隊提供最優質的運輸服務，Apple pay提供最強的支付工具，帶來運輸工具數位支付的新紀元，未來也將會創造更多的新價值。
台灣大車隊指出，Apple Pay在操作上非常簡單，使用時實際卡號不會存儲在設備上，也不會存儲在Apple伺服器上，不用擔心卡片資料外露，隱私安全都能受到保障，乘車使用Apple Pay 付款，仍然可以享有累積信用卡紅利點數；下車時，只要將綁定好Apple Pay 手機在信用卡機感應就能輕鬆付款，交易紀錄上清楚明瞭。
台灣大車隊提醒，Apple Pay目前僅提供 IPHONE6、6Plus、SE 、Apple Watch （iPhone 5 或更新機型配對）及 iPad（iPad Air 2、iPad mini 3、iPad Pro 或更新機型），更多Apple Pay相關訊息請上：http：//www.apple.com/tw/apple-pay/
(中時)
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