李明哲失蹤案 國民黨：願全力協助後續事宜
民進黨前黨工李明哲赴陸失蹤，引起台灣社會高度關注。大陸國台辦發言人馬曉光今於例行記者會表示，李明哲先生因涉及危害國安全活動，正被有關單位調查中。國民黨大陸事務部副主任、立委楊鎮浯受訪表示，李明哲案的發生，很可能是陸方對蔡政府近期炒作共諜案的反制；國民黨願意憑藉與陸方既有的溝通聯繫管道，盡最大可能協助李明哲家屬赴陸探視等相關後續事宜。
楊鎮浯指出，自陸生共諜案發生以來，包括前副總統呂秀蓮隨扈涉案，及謠傳陸方共安排5000共諜在台等，在目前兩岸溝通聯繫機制全面停擺的情況下，陸方以「涉及危害國家安全」活動為由調查李明哲，不乏有反制蔡政府的考量。
由於李明哲迄今與家屬未有任何聯繫，關於後續探視及聘請律師協助等事宜，楊鎮浯表示，國民黨願意憑藉與陸方既有的溝通聯繫管道，盡最大可能協助李明哲家屬赴陸探視等相關後續事宜。
楊鎮浯認為，過去國民黨執政時代，兩岸政策往往是最被詬病的一環，現在更應該透過兩岸各種突發事件的協助，突顯國民黨在兩岸關係上的優勢，以及展現與民進黨執政的差異性。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。