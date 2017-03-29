李明哲失蹤案 國民黨：願全力協助後續事宜

國民黨大陸事務部副主任、立委楊鎮浯。（蔡浩祥攝）

民進黨前黨工李明哲赴陸失蹤，引起台灣社會高度關注。大陸國台辦發言人馬曉光今於例行記者會表示，李明哲先生因涉及危害國安全活動，正被有關單位調查中。國民黨大陸事務部副主任、立委楊鎮浯受訪表示，李明哲案的發生，很可能是陸方對蔡政府近期炒作共諜案的反制；國民黨願意憑藉與陸方既有的溝通聯繫管道，盡最大可能協助李明哲家屬赴陸探視等相關後續事宜。

楊鎮浯指出，自陸生共諜案發生以來，包括前副總統呂秀蓮隨扈涉案，及謠傳陸方共安排5000共諜在台等，在目前兩岸溝通聯繫機制全面停擺的情況下，陸方以「涉及危害國家安全」活動為由調查李明哲，不乏有反制蔡政府的考量。

由於李明哲迄今與家屬未有任何聯繫，關於後續探視及聘請律師協助等事宜，楊鎮浯表示，國民黨願意憑藉與陸方既有的溝通聯繫管道，盡最大可能協助李明哲家屬赴陸探視等相關後續事宜。

楊鎮浯認為，過去國民黨執政時代，兩岸政策往往是最被詬病的一環，現在更應該透過兩岸各種突發事件的協助，突顯國民黨在兩岸關係上的優勢，以及展現與民進黨執政的差異性。

(旺報)