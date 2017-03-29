Apple Pay今上路 百貨、量販、超市搶推優惠

家樂福今起開通Apple Pay，消費者已可感應結帳。（王英豪攝）

今起至6月30日在台北101使用Apple Pay消費支付指定美食或伴手禮，CONI黑煥白美人黑凍膜原價380元、特價101元。（台北101提供）

3月29日至6月30日在微風各館以master發行的信用卡支付餐飲與超市類費用，單筆滿150元現抵30元。微風廣場Maison Kayser花瓣蛋糕200元。（微風提供）

遠百10家分店今起皆可使用Apple Pay。（遠百提供）

Apple Pay今（29日）起上路，首波開通的百貨、Outlet包括遠東百貨、微風集團、太平洋SOGO、台北101購物中心、遠企購物中心、台中中友、Global Mall、GLORIA OUTLETS華泰名品城；量販、超市有家樂福、愛買、大潤發、全聯福利中心、city’super、JASONS、頂好、楓康等，部分業者第一時間推出優惠，其中包括限期抽總價近7萬元Apple 3C大禮包，更加催使用熱度。

台北101每年迎接至少300萬名國際旅客，支援Apple Pay後，包括中信直接付、微信支付、支付寶、銀聯閃付、街口支付共有6項行動支付工具，今起館內超過250個品牌店家皆可使用。

6月30日前將Apple Pay綁定台北101聯名卡，並於館內消費1元以上可拿100元現金抵用券，限拿一次；消費支付15家B1美食與伴手禮品牌像是包括原價380元的CONI黑煥白美人黑凍膜、原價240元的林銀杏雪耳杏仁飲2入、原價130元的快樂地果汁吧鮮金桔汁2入，皆特價101元。另，為鼓勵更多人使用手機支付消費，29日至6月30日使用任一配合行動支付工具消費不限金額，可抽Apple 3C大禮包，包括MacBook、Apple watch、Apple TV第四代，總價近7萬元。

微風集團則是4月1至30日以微風聯名卡支付，每周四單筆滿399元送酬賓券100元，期間每卡限兌一次；29日至6月30日以master發行的信用卡支付餐飲與超市類費用，單筆滿150元現抵30元，每日每卡限兌一次。

太平洋SOGO 6月30日前有「國泰SOGO聯名卡SOGO Happy Weekend」，期間每周五、六、日在指定餐廳/美食街名店/超市以國泰SOGO聯名卡使用Apple Pay消費，單筆滿888元現折100元，每卡每日限折一次；期間在指定餐廳/美食街名店/超市以MasterCard使用Apple Pay消費，單筆滿150元現折30元，每卡每日限折一次，限量3萬份。

遠百針對首波上線的7家銀行包含台新銀行、台北富邦銀行、渣打銀行、國泰世華銀行、中國信託銀行、玉山銀行、聯邦銀行，使用Apple Pay在指定超市、餐飲消費滿150元現抵30元。

家樂福97家分店，包括量販分店64家、便利購分店33家，攜手玉山銀行，提供綁定禮及最高20%回饋的體驗禮。玉山卡友6月30日前以玉山銀行信用卡透過Apple Pay支付消費，享星巴克大杯那堤與10%現金回饋；4月30日前以家樂福玉山聯名卡透過Apple Pay支付消費，另外再加送10%回饋，等於最高享20%現金回饋，單期最多回饋200元。

愛買導入行動支付服務2年來，分別針對不同檔期祭出優惠活動，2年間消費者使用率增加3倍，未來不定期針對Apple Pay推優惠；6月30日前將Apple Pay綁定大潤發聯名卡，筆筆回饋30%，上限200元。

現有線上支付眾多，Apple Pay是否能殺出血路？有業者私下透露，真正在用線上支付的人數很少，現金、信用卡付費仍是大宗，因多數消費者對於多數無紙化的支付工具沒附單據，安全感不足；市面上支付工具太多，一時很難吸收；加上城鄉差距，要談普及化和便利性仍是問號，未來還有很長的道路要耕耘。

(中時)