陸持續打房 福州廈門杭州買房更嚴
中國大陸新一輪管控房價的政策持續進行。福建省福州市、廈門市和浙江省杭州市今天起都啟動新政，除了買房資格變嚴，福州也承諾今年住宅用地要比去年增加一倍。
由於房價攀升，自去年9月底，大陸多個城市展開房市限購限貸措施。在當局表明「房子是用來住的，不是用來炒的」後，今年3月中旬起，又有20多城展開新一輪房價調控。
中新網報導，福州、廈門和杭州28日晚間相繼推出房市調控政策。
福州方面，非福州5個城區戶籍居民家庭不得透過補繳個人所得稅或社會保險取得該地購房資格；購買第一戶住宅不滿2年，不得上市交易；第二戶房屋的頭期款比例不低於50%。
此外，福州也將採取包括加大公共租賃住宅供給、加大住宅用地供應、嚴厲查處惡意哄抬房價等，2017年市區普通商品住宅用地供應量要比去年增加一倍以上。
杭州則暫停對擁有一戶以上住房的杭州戶籍成年單身者售屋，此外，也提出企業購買限購區域住房，需滿3年方可上市交易等措施。
廈門則規定，有該地戶籍的居民必須連續繳納3年以上個人所得稅或社會保險，才可以購買180平方公尺（約54.45坪）以內商品住房。
根據大陸國家統計局18日公布的數據，今年2月份城市新建商品房的房價比起去年同期，福州上漲了24%，廈門上漲了36.9%，杭州上漲了25.6%。1060329
(中央社)
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