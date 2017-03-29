422全國淨灘活動 9縣市報名額滿
環保署今天表示，4月22日全國淨灘活動報名即將於3月底截止，其中有9縣市的淨灘名額已經額滿，希望有意參與活動的朋友趕快至臉書登記報名。
為了保護海岸，行政院環境保護署成立422全國揪團認養淨灘臉書粉絲團，提供「我要認養」海岸的操作及參加422全國聯合淨灘活動線上報名資訊。
環保署今天表示，基於活動安全考量及維護海岸環境，422淨灘活動必須限制參與的淨灘人數，其中包含桃園、彰化、新北、台北、基隆、雲林、屏東及高雄等報名都已經額滿，網路報名時間將於31日截止，有意參與活動的民眾請趕快至臉書登記報名。
此外，環保署也歡迎各界加入「海岸淨灘認養系統」長期認養海岸，全台共有1224段海岸提供認養，盼能藉由持續性的清潔維護工作，讓台灣海岸能長久美麗。
環保署呼籲，民眾應發揮公德心，到海邊遊憩時不要任意丟棄垃圾，漁船及船舶廢棄物也不要丟入海洋，隨手將垃圾帶走並同時做好垃圾分類及資源回收，一起用行動來守護地球。1060329
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。