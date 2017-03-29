422全國淨灘活動 9縣市報名額滿

我要評比

環保署今天表示，4月22日全國淨灘活動報名即將於3月底截止，其中有9縣市的淨灘名額已經額滿，希望有意參與活動的朋友趕快至臉書登記報名。

為了保護海岸，行政院環境保護署成立422全國揪團認養淨灘臉書粉絲團，提供「我要認養」海岸的操作及參加422全國聯合淨灘活動線上報名資訊。

環保署今天表示，基於活動安全考量及維護海岸環境，422淨灘活動必須限制參與的淨灘人數，其中包含桃園、彰化、新北、台北、基隆、雲林、屏東及高雄等報名都已經額滿，網路報名時間將於31日截止，有意參與活動的民眾請趕快至臉書登記報名。

此外，環保署也歡迎各界加入「海岸淨灘認養系統」長期認養海岸，全台共有1224段海岸提供認養，盼能藉由持續性的清潔維護工作，讓台灣海岸能長久美麗。

環保署呼籲，民眾應發揮公德心，到海邊遊憩時不要任意丟棄垃圾，漁船及船舶廢棄物也不要丟入海洋，隨手將垃圾帶走並同時做好垃圾分類及資源回收，一起用行動來守護地球。1060329

(中央社)