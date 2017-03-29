還沒買地！ 川普蓋美墨圍牆困難重重
一直以來，川普想要興建美墨圍牆就爭議不斷，經費來源也是一大問題，鄰國墨西哥並不打算付錢，美國經費有限，儘管川普已經將預算大餅攤開來，但是美國國會通不通過還是問題。同時，川普連最基本的買地問題也沒解決，邊境的律師們紛紛跳出來喊停，因為這勢必讓全部費用暴增。
這項計畫現在面臨共和黨成員反對，以及邊境城鎮的律師們阻止，因為美國政府還必須先在邊境買土地，才能讓很多地方順利興建圍牆，但是連帶的這筆預算恐怕會暴增，遠高於川普預估的120億美元(約新台幣3,624億元)，恐怕將會逼近之前路透報導的216億美元(約新台幣6,648億元)。
《新聞周刊》(Newsweek)報導，川普今年打算編列15億美元(約新台幣453億元)來興建與墨西哥連接的邊境圍牆，但這筆費用的審查過程恐怕出現變數，因為共和黨議員將請求國會延緩這項申請。
共和黨參議員布倫特(Roy Blunt)周二表示，美墨圍牆預算案不會和4月28日提出的支出法案綁在一起，以免因為關閉聯邦機構資金案，而讓圍牆預算無法順利進行審理。民主黨黨員威脅，如果美墨圍牆的預算也包含在內的話，將關閉從4月29日到9月30日的聯邦機構資金案。
川普今年編列興建美墨圍牆的部分預算，但是過程並不順利，除了預算審查的過程遭擋以外，共和黨成員也反對他在邊境買地蓋牆，各方人馬都跳出來阻止川普這項瘋狂的計畫。
(中時電子報)
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