資源回收小開染毒混幫派 半價賣毒只為「交朋友」
35歲鍾姓男子，其家族在桃園開設資源回收公司，家境優渥不用工作，每月至少有5萬多零用錢。鍾每天流連夜店、酒店，最後染上毒癮，還經友人介紹加入竹聯幫信堂，最近更開始販毒，他將MDMA、K他命等毒品依比例混合，再摻入咖啡包、茶包中，原本市價1包1000，他為了多交朋友，竟以對折500元販售，大安警方經循線追查，日前在楊梅將他逮捕。
警方調查，鍾嫌並不缺錢，但愛玩愛熱鬧，他先透過通訊軟體「微信」發送廣告，詢問是否有人要買毒品，經聊天、認證後，再要求對方下載「Bee talk」，細談出貨的價格及地點，認為使用2種軟體通話比較安全。
警方在鍾身上起獲3大包安毒、30公克K他命、28顆一粒眠，以及電子秤、分裝袋等證物，全案偵訊後，依毒品罪嫌移送法辦。
(中時)
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