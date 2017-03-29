國民黨青壯派立委要求主席選舉以願景取代攻擊

國民黨青壯世代立委29日召開記者會，聲明「這一次，請聽我們說」。提出國民黨若要重回執政，黨主席須以回應民意為墊石、以黨務革新為工具、以提攜人才為骨幹、以國家願景為全貌，四者缺一不可，方可重新再造百年老店。

至少已有18位立委連署，要求黨主席參選人回應包括兩岸僵局在內的五大挑戰。在兩岸方面，雖然民進黨上台後，兩岸僵局已逐漸使民進黨進退失據，但國民黨仍深陷親中賣台的泥淖與汙名之中。黨主席應如何面對兩岸僵局？

做為以重返執政為目標的在野黨，針對現有各項政策，除批評與短期議題回應外，如何發展明確的施政方向對案，對於長遠治國論述有何願景，如何落實？

民進黨雖已暴露出執政前後的虛假與兩面性，使社會出現對民進黨執政能力的質疑，卻不代表國民黨已找到足以使民眾重新託付與信賴的建設性角色，在傳統與新民意的調和中，國民黨如何融合既定路線與社會變遷，讓民眾除了想起國民黨過去對社會的貢獻，更感受國民黨能體察社會趨勢，因勢利導，引領台灣社會共同迎接挑戰，面向未來？

對內，黨主席如何對黨內有志從事政治工作之青壯世代，建立培訓養成、職涯規劃，第一線參選及第二線幕僚的人才庫?對外，如何拉近新世代民眾的距離，推出廣受認同與青睞的人選，培育為公眾服務的新世代梯隊，進而說服社會，國民黨懂新世代的處境與想法，真的能為下一代做些什麼？又能提出甚麼明確的政策方向，解決青年世代的焦慮與徬徨？

明年將面對完全在野後首次大選，準備好了嗎？黨主席若無法帶領同志贏得明年地方大選，不僅使黨再次面對主席去留抉擇，對黨的發展更是一次重大挫折。黨主席如何針對明年大選布局，在明年關鍵一役展現亮眼成績？

青壯派立委表示，針對此次國民黨主席選舉，綜觀競選過程，各陣營過度負面與針對性的攻擊性選戰，卻引起民眾與基層嚴重焦慮與疏離的負面觀感，對於百年政黨而言，看不出從灰燼重建之象，更遑論期盼再次政黨輪替之日。與其淪為口舌之爭、互抹泥巴，呼籲各位參選者深思民意期盼並給予回應，以願景取代攻擊，以論述爭取支持。

(旺報)