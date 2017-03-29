「空白19秒」歌迷告五月天詐欺不起訴 檢：這是創作

樂團五月天今晚將在大安森林公園舉辦成軍20周年演唱會，音樂台座椅區已清場。（台北市公園處提供）

五月天今晚將在大安森林公園開唱。（圖／相信音樂提供）

台灣知名樂團五月天今天晚上在大安森林公園慶祝20歲生日，去年發行的《自傳》專輯中，第14首創作《What’s Your Story》，整首歌曲空白，潘姓歌迷花了442元購買，回家一聽，竟然有19秒沒有聲音，認為是「瑕疵品」，怒告五月天團長溫尚翊等6人詐欺，但檢察官認為，「留白」是個人創作，作出不起訴處分。

50多歲的潘姓女歌迷，去年年中購買五月天第9張錄音室專輯《自傳》，整張專輯總共15首歌曲，第14首《What’s Your Story》（你的故事），整首歌曲沒有配樂、歌聲，完全安靜，但歌單上卻有歌名，潘認為是歌曲完全「空白」，屬瑕疵品，控告相信音樂公司負責人陳勇志以及五月天成員，陳信宏（阿信）、溫尚翊（團長怪獸）、石錦航（石頭）、蔡昇晏（瑪莎）、劉冠佑（冠佑）等6人涉嫌詐欺。

檢察官去年12月傳喚告訴人潘女，但她沒有出庭，而團長怪獸出庭時說，這是他們成軍19年，故意要放「空白」，目的是希望歌迷可以轉換場景，想想自己的Story。而辯護人則說，這是特別企劃、經過特別設計。

五月天在宣傳專輯時表示，去年成立19年，才決定用19秒，想想每一秒放大成一年，這不是一度很短的時光。歌名要做《What’s Your Story》，目的是希望歌迷在這19秒的時間內，書寫自己的故事，五月天也很期待聽到別人的故事。

檢察官認為潘女覺得夠買到瑕疵品，算是消費糾紛，唱片公司及五月天並未使用詐術，裁定6人不起訴。

(中時)