胞弟密戀李婉鈺？吳志揚怒嗆「你們自己去問他」

我要評比

國民黨立委吳志揚。（黃世麒攝）

周刊爆料台北市議員吳志剛密戀新北市議員李婉鈺3個月，吳的哥哥、立委吳志揚29日被追問此事時，不堪一直被追問，不滿地要媒體「有事情請你們去問他」。

(中時)