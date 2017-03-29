陳德銘訪台議題 國台辦重彈一中舊調

針對海基會日前表示，中國大陸海協會長陳德銘若訪台，沒有「外國人」的問題，中國大陸國台辦發言人馬曉光今天說，那應該「大聲說出來，海峽兩岸同屬一個中國」。

馬曉光還表示，古今中外任何協商談判，都不可能沒有目標，不可能沒有方向，也不可能沒有一個「共同的基礎」。

中國大陸國務院台灣事務辦公室上午舉行例行記者會。有媒體問到，中國大陸有沒有從海峽交流基金會上述說法中，解讀到「與之前不一樣的意味」。馬曉光在回答時，作上述表示。

馬曉光說，既然中國大陸海峽兩岸關係協會會長陳德銘赴台沒有「外國人」的問題，那就應該「大聲說出來，海峽兩岸同屬一個中國，我們不是國與國的關係」。

此外，馬曉光針對外交部長李大維日前指「兩岸關係不是外交關係」、行政院大陸委員會主委張小月也表示「兩岸關係就是兩岸關係，兩岸協議不是國際協議」說，大陸和台灣「同屬一個中國，兩岸不是國與國關係」。只有對兩岸關係的性質有「正確認知」，才談得上兩岸關係的改善和發展。1060329

(中央社)