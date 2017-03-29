福斯報導非法移民強姦案 CNN批其心可議
美國有線電視新聞網（CNN）媒體評論員史特爾特譴責福斯新聞網（Fox News），批評他們報導1則14歲馬里蘭州（Maryland）高中學生遭至少1名非法移民強姦的新聞。
「華盛頓時報」（Washington Times）報導，史特爾特（Brian Stelter）表示，有關強姦案的報導出現在地方新聞相當正常，但他指出，福斯新聞唯獨刊出這則報導，都是因為目前關於非法移民持續不斷的討論。
史特爾特26日在有線電視新聞網的「可靠消息」（Reliable Sources）節目上說：「以每天更新的報導來說，強姦、施暴與謀殺案都是地方新聞，但他們什麼時候會成為全國性的新聞，什麼時候不會？」
「有線電視新聞本週幾乎都在報導白宮正展開討論的健保案，但福斯新聞同時也大幅著重於其他報導，有時還會將之與我國總統的移民議題連結。」
17歲的蒙塔諾（Jose O. Montano）與18歲的桑傑士米里安（Henry Sanchez-Milian），本月稍早遭控在馬里蘭州的洛克維爾高中（Rockville High School）輪姦1名14歲的同校學生。
根據法院檔案，蒙塔諾遭控這名女孩在學校走廊拒絕他的性邀約後，強行帶她進入空男廁隔間，開始脫她的衣服，並與桑傑士米里安一同輪姦她。
桑傑士米里安去年8月因試圖跨越邊界遭收容，他當時還是未成年人，受審後獲釋，他在之後前往馬里蘭州蒙哥馬利郡（Montgomery）與父親同住。（譯者：中央社廖禹揚）1060329
(中央社)
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