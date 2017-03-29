日副大臣訪台 國台辦：小動作多反彈大

針對日本總務副大臣赤間二郎來台訪問，中國大陸國台辦發言人馬曉光今天說，中國大陸對此堅決反對，並已向日本交涉。而台灣官方「這樣的小動作越多，遭到的反彈力度會越大」。

中國大陸國務院台灣事務辦公室上午舉行例行記者會，馬曉光在回答媒體提問時，作上述表示。

馬曉光說，「台灣問題涉及中國的核心利益，絕不允許挑戰」。日本現職副大臣訪台，「嚴重違背『中日四個政治文件』的精神」，中國大陸對此堅決反對，並已由外交部就日本近期「在涉台問題上的錯誤行徑」，進行「嚴正交涉」。

他聲稱，台灣官方一方面拒不承認「九二共識」，另一方面又企圖在涉外領域挑戰「一個中國」的格局，「這樣的小動作越多，遭到的反彈力度會越大」。

馬曉光又針對陸媒目睹一名台灣民眾持貼上「台灣國」字樣的貼紙順利入境日本說，出現「這樣一種荒誕不經的事情」，說明「台獨洗腦對個別台灣青年遺毒之深」。但無論她走遍世界各國，「恐怕也沒有一個叫做『台灣國』的地方」。1060329

(中央社)