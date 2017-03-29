日副大臣訪台 國台辦：小動作多反彈大
針對日本總務副大臣赤間二郎來台訪問，中國大陸國台辦發言人馬曉光今天說，中國大陸對此堅決反對，並已向日本交涉。而台灣官方「這樣的小動作越多，遭到的反彈力度會越大」。
中國大陸國務院台灣事務辦公室上午舉行例行記者會，馬曉光在回答媒體提問時，作上述表示。
馬曉光說，「台灣問題涉及中國的核心利益，絕不允許挑戰」。日本現職副大臣訪台，「嚴重違背『中日四個政治文件』的精神」，中國大陸對此堅決反對，並已由外交部就日本近期「在涉台問題上的錯誤行徑」，進行「嚴正交涉」。
他聲稱，台灣官方一方面拒不承認「九二共識」，另一方面又企圖在涉外領域挑戰「一個中國」的格局，「這樣的小動作越多，遭到的反彈力度會越大」。
馬曉光又針對陸媒目睹一名台灣民眾持貼上「台灣國」字樣的貼紙順利入境日本說，出現「這樣一種荒誕不經的事情」，說明「台獨洗腦對個別台灣青年遺毒之深」。但無論她走遍世界各國，「恐怕也沒有一個叫做『台灣國』的地方」。1060329
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。