貨櫃輪巨無霸啟航 高雄港估明年可停靠

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全球首艘最大貨櫃輪、商船三井的凱旋號「triumph」日前交船，即將展開處女航，並在大陸停靠5個港口。台灣的高雄港要到明年才有條件讓2萬TEU以上貨櫃輪停靠，但貨源是問題。

日本海運三雄之一的商船三井在2015年2月，向韓國三星重工訂造6艘2萬TEU(20呎標準貨櫃)的貨櫃船，首艘「凱旋號」27日交船。

近幾年，國際上貨櫃船走大型化，「凱旋號」載重達2萬170個TEU，比先前快桅集團載重1萬9224個TEU的「奧斯卡號」還大，稱得上是貨櫃輪巨無霸。

若將載重換成噸位，與目前最大的郵輪「海洋綠洲號」相比，海洋綠洲號載重是15萬噸，「凱旋號」可達19.3萬噸。

根據商船三井發布的新聞，「凱旋號」處女航停靠大陸港口最多，從天津新港始發，沿途停靠大連、青島、上海、寧波、鹽田、香港、新加坡，之後從蘇伊士運河到北歐。

目前高雄港已可讓1萬8000TEU貨櫃船停靠，但對2萬TEU的貨櫃船來說，16公尺水深會讓超級貨櫃輪不好靠。

根據交通部的規劃，正進行中的高雄港第七貨櫃中心計劃，將建5座水深18公尺的碼頭，明年可先完成2.5座，可達超級貨櫃輪方便停靠條件。

海洋大學航運管理研究所教授吳榮貴說，高雄港第七貨櫃中心的碼頭，的確方便超級貨櫃輪停靠，不過，台灣的貨源是一大挑戰，要把逐漸失去的轉口櫃找回來，超級貨櫃輪才會有意願來台灣停靠，但整個大趨勢，困難度很高。1060329

(中央社)