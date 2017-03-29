6.9強震襲俄遠東 無海嘯威脅

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美國地質調查所表示，俄羅斯遠東科曼多爾群島（Komandorskiye Ostrova）附近今天發生地震，初步測量規模6.9，沒有海嘯威脅。

路透社報導，地震震源深度33公里，震央在白令海外海。原先記錄到的規模是7.0。

根據總部在夏威夷的太平洋海嘯警報中心（Pacific Tsunami Warning Center），這起地震沒有海嘯威脅。（譯者：中央社張曉雯）1060329

(中央社)