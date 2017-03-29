立院架拒馬 蘇嘉全尊重維安單位安排
立法院長蘇嘉全今天針對警方因應年金改革陳情抗議將立法院用拒馬圍起表示，信任維安單位，除不能妨礙立法委員、助理及媒體進出，其他都尊重維安單位安排。
台灣警消聯盟抗議年金改革，在台北市發起遊行，警方不敢大意，昨晚開始立法院週邊架設拒馬。立法院、聯合辦公大樓及中興大樓等出入口，都已封閉或管制進出，外界形容立法院如同「圍城」。
蘇嘉全上午在出席第55屆10大傑出青年選拔辦法暨評審主任委員公布記者會前受訪表示，基本上還是要信任維安單位判斷，否則如果有立委或助理受傷，這個責任，維安單位負擔不起。1060329
(中央社)
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