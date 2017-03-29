交通部同意補助中市府屯區捷運可行性評估 與捷運綠線形成環狀網路
大台中軌道建設再下一城！交通部29日行文台中市政府同意補助「大平霧捷運系統可行性」研究經費780萬元，將研議串聯大里、霧峰、太平等地區的輕軌捷運系統，與既有的捷運綠線形成一個完整的環狀，滿足人口密集地區的大眾運輸需求。
交通局長王義川說，台中市政府爭取的軌道建設，包括「大台中山手線」、「捷運藍線」、「捷運綠缐延伸彰化」等，日前均獲行政院納入「前瞻基礎建設」計畫。此次「大平霧捷運系統」可行性研究經費780萬元，要感謝立法委員何欣純協助向交通部爭取，這也讓屯區捷運計畫宣告正式啟動，也讓台中軌道路網更加完整。
王義川表示，日前何委員主動邀集交通部路政司等相關單位會勘，強調大台中軌道網差屯區就能完成，希望中央地方加速推動。市府預計今年即可啟動「大平霧捷運系統」規劃作業，明年初提報可行性報告讓交通部核定，預計2030年完工通車。
交通局指出，「大平霧捷運系統」目前的規劃是從捷運綠線大慶站，沿途行經文心南路、德芳南路，並沿旱溪往北，從文心南路大慶站往南到大里、霧峰、太平再轉至北屯，將與綠線形成環狀路網。
另為服務太平地區，捷運路網目前也研擬從台中大車站出發，行經太平市區至坪林森林公園及勤益科技大學等地。屯區捷運另一路線與雙港輕軌結合，經台中文創園區、中興大學、仁愛醫院、大里運動公園、大里行政中心(公1)、青年高中、台中軟體園區、霧峰農會及霧峰林家等站點。
(中時)
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