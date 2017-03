歐陽妮妮男友曝光 爆五金行小開已獲傅娟認可

李家安曾在歐陽妮妮家電梯和愛犬「歐陽哈妮」合影。(圖/取自niniouyang、leejiaann IG)

李家安今年情人節意有所指放閃。(圖/取自leejiaann IG)

傳歐陽妮妮有新男友。(圖/中時資料照片)

星二代歐陽妮妮一舉一動常登上媒體版面,先前她曾被爆料高中時和男友在教室接吻被抓,險被記大過,歐陽龍則回應「匪夷所思」。今(29日)周刊爆料21歲的她交了新男友,對象是大她9歲的五金行小開「李家安」,且小倆口已獲得家長同意,交往超過半年。

據《壹週刊》報導,歐陽妮妮與李家安這段「安妮戀」祕密交往超過半年,由於李家安外型痞痞的,起初不被歐陽龍夫妻看好,然而李家安以行動證明對妮妮的用心,白天認真上班,晚上則到台藝大接妮妮放學,妮妮有時爆出負面消息心情不好,李家安也會貼心陪伴。

報導指出,今年2月情人節前,李家安曾在IG發文說:「雖然我還沒什麼成就,也不是最浪漫的那種,但我是最有心的那個…就當給『妮』情人節禮物,情人節快樂。」朋友則虧:「這樣太閃」,3月歐陽妮妮生日,李家安貼出疑與妮妮牽手照片,好友也圍觀獻上祝福。

然而對於歐陽妮妮談戀愛傳聞,傅娟未接電話,暫未得到回應,爆料真實性不得而知,妮妮IG則是停留在10小時前,當時她貼出美照,有感而發說:「Wanna be your sunshine in the dark(想要成為你陰影中的陽光)」。

(中時電子報)