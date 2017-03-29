歐陽妮妮男友曝光 爆五金行小開已獲傅娟認可
星二代歐陽妮妮一舉一動常登上媒體版面，先前她曾被爆料高中時和男友在教室接吻被抓，險被記大過，歐陽龍則回應「匪夷所思」。今(29日)周刊爆料21歲的她交了新男友，對象是大她9歲的五金行小開「李家安」，且小倆口已獲得家長同意，交往超過半年。
據《壹週刊》報導，歐陽妮妮與李家安這段「安妮戀」祕密交往超過半年，由於李家安外型痞痞的，起初不被歐陽龍夫妻看好，然而李家安以行動證明對妮妮的用心，白天認真上班，晚上則到台藝大接妮妮放學，妮妮有時爆出負面消息心情不好，李家安也會貼心陪伴。
報導指出，今年2月情人節前，李家安曾在IG發文說：「雖然我還沒什麼成就，也不是最浪漫的那種，但我是最有心的那個…就當給『妮』情人節禮物，情人節快樂。」朋友則虧：「這樣太閃」，3月歐陽妮妮生日，李家安貼出疑與妮妮牽手照片，好友也圍觀獻上祝福。
然而對於歐陽妮妮談戀愛傳聞，傅娟未接電話，暫未得到回應，爆料真實性不得而知，妮妮IG則是停留在10小時前，當時她貼出美照，有感而發說：「Wanna be your sunshine in the dark（想要成為你陰影中的陽光）」。
(中時電子報)
關鍵字：歐陽妮妮
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。