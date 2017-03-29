歐陽妮妮男友曝光 爆五金行小開已獲傅娟認可

李家安曾在歐陽妮妮家電梯和愛犬「歐陽哈妮」合影。（圖／取自niniouyang、leejiaann IG）

李家安今年情人節意有所指放閃。（圖／取自leejiaann IG）

傳歐陽妮妮有新男友。（圖／中時資料照片）

星二代歐陽妮妮一舉一動常登上媒體版面，先前她曾被爆料高中時和男友在教室接吻被抓，險被記大過，歐陽龍則回應「匪夷所思」。今(29日)周刊爆料21歲的她交了新男友，對象是大她9歲的五金行小開「李家安」，且小倆口已獲得家長同意，交往超過半年。

據《壹週刊》報導，歐陽妮妮與李家安這段「安妮戀」祕密交往超過半年，由於李家安外型痞痞的，起初不被歐陽龍夫妻看好，然而李家安以行動證明對妮妮的用心，白天認真上班，晚上則到台藝大接妮妮放學，妮妮有時爆出負面消息心情不好，李家安也會貼心陪伴。

報導指出，今年2月情人節前，李家安曾在IG發文說：「雖然我還沒什麼成就，也不是最浪漫的那種，但我是最有心的那個…就當給『妮』情人節禮物，情人節快樂。」朋友則虧：「這樣太閃」，3月歐陽妮妮生日，李家安貼出疑與妮妮牽手照片，好友也圍觀獻上祝福。

然而對於歐陽妮妮談戀愛傳聞，傅娟未接電話，暫未得到回應，爆料真實性不得而知，妮妮IG則是停留在10小時前，當時她貼出美照，有感而發說：「Wanna be your sunshine in the dark（想要成為你陰影中的陽光）」。

(中時電子報)