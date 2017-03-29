新店行道路樹有身分證了 可立即通報搶救路樹
每年颱風季節總造成不少行道樹受傷傾倒，夏季也容易發生病蟲害，卻因未建置編號，常影響搶救效率，新北市新店區公所建置路樹資料庫，將每棵行道路樹編號核發「身分證」，控管路樹位置及生長情況，目前已有1908棵行道樹完成編號，民眾若發現樹木歪斜或生病，都可依照路樹編號通報區公所，達到即時搶救路樹的目標。
新店區公所表示，前年蘇迪勒颱風造成新店區路樹嚴重災損，卻因需一再確認路樹位置，耗費大批人力及時間而影響搶救災效率，後續追蹤案件時也常因民眾通報或合約廠商資訊回報落差，而產生結案不確實情形。
新店區長林煌源區長決定推動路樹資料庫，比照路燈桿方式一一編號，以利內部控管路樹位置及生長狀況，目前已完成1908棵路樹編號，並以透明塑膠牌、彈性尼龍繩綁在樹幹上，避免造成視覺突兀，也不會傷及樹木生長。
區公所表示，路樹管理人員與民眾均可使用Google Map上傳功能，將行道路樹近期生長情況拍攝上傳，讓區公所可即時對照樹木照片與確認位置，若樹木有任何異況，可即時進行樹木病蟲害防治及棲地環境改善，讓新店地區保有健康路樹的美麗環境。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。