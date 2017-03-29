新店行道路樹有身分證了　可立即通報搶救路樹

新店區公所建置路樹資料庫，將新店區所有行道樹編號、掛上「身分證」。（新店區公所提供）

新店區所有行道樹編號、掛上「身分證」，方便即時搶救受災或生病的路樹。（新店區公所提供）

新店區公所建置路樹資料庫，將新店區所有行道樹編號、掛上「身分證」，方便即時搶救受災或生病的路樹。（新店區公所提供）

每年颱風季節總造成不少行道樹受傷傾倒，夏季也容易發生病蟲害，卻因未建置編號，常影響搶救效率，新北市新店區公所建置路樹資料庫，將每棵行道路樹編號核發「身分證」，控管路樹位置及生長情況，目前已有1908棵行道樹完成編號，民眾若發現樹木歪斜或生病，都可依照路樹編號通報區公所，達到即時搶救路樹的目標。

新店區公所表示，前年蘇迪勒颱風造成新店區路樹嚴重災損，卻因需一再確認路樹位置，耗費大批人力及時間而影響搶救災效率，後續追蹤案件時也常因民眾通報或合約廠商資訊回報落差，而產生結案不確實情形。

新店區長林煌源區長決定推動路樹資料庫，比照路燈桿方式一一編號，以利內部控管路樹位置及生長狀況，目前已完成1908棵路樹編號，並以透明塑膠牌、彈性尼龍繩綁在樹幹上，避免造成視覺突兀，也不會傷及樹木生長。

區公所表示，路樹管理人員與民眾均可使用Google Map上傳功能，將行道路樹近期生長情況拍攝上傳，讓區公所可即時對照樹木照片與確認位置，若樹木有任何異況，可即時進行樹木病蟲害防治及棲地環境改善，讓新店地區保有健康路樹的美麗環境。

(中時)