顏寬恆捧消波塊抱枕 籲國民黨揆守護家園

國民黨青壯派立委呼籲黨主席候選人多聽年輕人的聲音，正面選舉為拿回政權做好準備。（蔣萬安辦公室提供）

國民黨青壯派立委於29日共同召開記者會，對於這次國民黨主席選舉發表共同聲明。立委顏寬恆再拿出消波塊抱枕，表示將送給新任的黨主席，稱如果有消波塊守護家園的精神，就能夠看到自己的問題，聽見人民的需要，解決人民的困難。

顏寬恆說，今天的記者會心情其實很沉重，我們的選民讓民進黨完全執政後，到目前為止是「完全失望」，大家生活沒有更好、收入沒有更高、工作機會沒有變多，ㄧ群沒有行政經驗的政務官，「管的太多、服務太少」，不懂如何為民興利、更不懂如何節流，讓人民看不到未來。

他認為，國民黨ㄧ定要再起來，這次透過黨主席的良性競爭，要改造國民黨的戰鬥力，不要做一個背離民意的在野黨，更要有拿回執政的準備，給人民希望。青壯派立委們「不是喊喊口號，會說到做到，改造我們的黨，一定會好好監督自己，也ㄧ定嚴格監督自己的黨」。

立委蔣萬安則提出三點看法：

一、 進行辯論：希望這次的黨主席選舉，6位候選人都能參與辯論，針對各項提問，勇於面對，開誠布公、毫無保留地把對國民黨具體改革的計畫、未來的方向做一個清楚說明。

二、 正面選舉：這是一個價值的選擇，衷心期盼黨主席的選舉能回歸正軌，就議題、政見、理念、願景，進行實質討論和論辯。

三、 改革方向：除了期盼各候選人對內部改革提出具體作法，也要呼應台灣社會對各項改革的期待，以及與年輕世代對話，拉近距離，並讓國民黨具有創新思維DNA。

(旺報)