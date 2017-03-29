顏寬恆捧消波塊抱枕 籲國民黨揆守護家園
國民黨青壯派立委於29日共同召開記者會，對於這次國民黨主席選舉發表共同聲明。立委顏寬恆再拿出消波塊抱枕，表示將送給新任的黨主席，稱如果有消波塊守護家園的精神，就能夠看到自己的問題，聽見人民的需要，解決人民的困難。
顏寬恆說，今天的記者會心情其實很沉重，我們的選民讓民進黨完全執政後，到目前為止是「完全失望」，大家生活沒有更好、收入沒有更高、工作機會沒有變多，ㄧ群沒有行政經驗的政務官，「管的太多、服務太少」，不懂如何為民興利、更不懂如何節流，讓人民看不到未來。
他認為，國民黨ㄧ定要再起來，這次透過黨主席的良性競爭，要改造國民黨的戰鬥力，不要做一個背離民意的在野黨，更要有拿回執政的準備，給人民希望。青壯派立委們「不是喊喊口號，會說到做到，改造我們的黨，一定會好好監督自己，也ㄧ定嚴格監督自己的黨」。
立委蔣萬安則提出三點看法：
一、 進行辯論：希望這次的黨主席選舉，6位候選人都能參與辯論，針對各項提問，勇於面對，開誠布公、毫無保留地把對國民黨具體改革的計畫、未來的方向做一個清楚說明。
二、 正面選舉：這是一個價值的選擇，衷心期盼黨主席的選舉能回歸正軌，就議題、政見、理念、願景，進行實質討論和論辯。
三、 改革方向：除了期盼各候選人對內部改革提出具體作法，也要呼應台灣社會對各項改革的期待，以及與年輕世代對話，拉近距離，並讓國民黨具有創新思維DNA。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。