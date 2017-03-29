舒淇馮德倫當眾曬恩愛 親吻餵食閃瞎所有人

舒淇和馮德倫難得當眾放閃，讓粉絲直呼要瞎了。(圖/新浪娛樂)

舒淇和馮德倫相識20年，在去年修成正果共組家庭，縱使已成為夫妻對感情話題始終低調，也鮮少在臉書和微博放閃，不過近日馮德倫遠赴日本探班舒淇時，由於聚少離多讓兩人愛火一觸即發，居然高調曬恩愛，可說是閃瞎在場所有人。

根據《新浪娛樂》報導，兩人用餐時相依並肩而坐，舒淇更是把頭輕靠在馮德倫頭上，馮德倫則是用手攬著舒淇的腰，席間兩人交談相視時，舒淇更是笑的甜蜜，宛如初戀的小女人，不知是否身處日本較少人認識，舒淇先是不顧旁人眼光親手餵食馮德倫，用餐完畢後更當眾牽手擁吻，曬恩愛程度破表，也讓網友直呼「沒吃早餐，先吃狗糧了」、「不必顧忌單身狗，來吧來吧」。

(中時電子報)