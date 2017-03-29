航太產業商機無窮 台市府等四方簽合作備忘錄

財團法人工業技術研究院長劉仲明、智慧機械推動辦公室執行長沈榮津、台中市長林佳龍、國家中山科學研究院長張冠群（由左至右），共同推動台中市智慧機械及航太產業合作發展。（陳世宗攝）

航太產業商機無窮！為協助機械業者打進航太工業市場，台中市政府、智慧機械推動辦公室、工研院及中科院29日簽署四方合作備忘錄，透過中央地方合作、區域法人鏈結，共同推動台中市智慧機械及航太產業合作發展。

林佳龍表示，台中市已促成AIM產業聯盟平台，產官學研合作促進產業發展，鏈結在地、鏈結國際、鏈結未來。他很感謝行政院以前瞻計畫編列預算，將在精密機械園區打造精密機械示範產線，除了智慧機械，也有航太技術呈現，為台灣製造產業創造榮景。

林佳龍說，大肚山60公里黃金縱谷產業聚落，未來水湳經貿園區將有研發創新專區，加上政府的重大投資政策，台中會成為未來智慧製造有競爭力的聚落，成為台灣製造業的基地，對產業升級有帶頭效應。

智慧機械推動辦公室執行長沈榮津表示，航太是需求端，工具機是供給端，國機國造是需求端讓供給端有練兵機會，政府可提供的協助在於讓原本強調硬體製造的產業界，透過軟體運用，成為智慧生產製造，協助導入生產管理數位化，讓生產者把生產資訊丟到雲端進行大數據分析，讓工具機的品質精度達到最佳化。

工研院長劉仲明表示，在經濟部技術處的支持下，工研院開發VMX智慧機聯網平台，去年也透過台中市政府捐贈給大學聯盟，把學界的研發成果與產業界需求連結，到今年，VMX平台陸續加入研華、台達電、上博科技、西門子等，把在地力量與國際連結；硬體部分，工研院未來將在台中精密機械園區設立示範工廠，把最先進的技術整合，集結創新能量，促進產業發展。

中科院院長張冠群表示，航太產業是綜合性產業，與航太、電子、化工、資訊產業皆有關聯，而機械也是航太非常重要的部分，因為航太對精度要求高，智慧機械就航太產業最重要的支撐者。推動國機國造，並不是因為國內航空產業健全，而是要挑戰產業環境；透過國機國造的機會，讓一系列中間產業控制、飛控電腦、控制系統可以生根、蓬勃發展。

經發局強調，航太產業具有訂單穩定的特性，且產值預估至2020年將逐年成長5%以上，其總產值可望達5.2兆美元。這次四方簽訂合作備忘錄，市府將建置智慧機械及航太廠商媒合平台，並補助業者研發及航太認證費用，智慧機械推動辦公室將提供智慧機械示範產線場域，中科院將透過工研院於精密機械園區建置的智慧機械示範產線，提供航太發動機開發、試製與檢測的最佳場域，可縮短中科院開發、試製、釋商與招商時程，預估可節省達1/2以上時間，促使機械產業加速邁向兆元產業。

(中時)