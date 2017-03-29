蔡總統出席春祭 上任以來二度取消遙祭黃帝陵
「中華民國106年向先祖暨忠烈殉職人員致祭」於29日上午10時在台北市圓山國民革命忠烈祠舉行，蔡英文總統親臨主祭；內政部表示，今年春祭由於與原訂於3月31日舉辦的中樞遙祭黃帝陵典禮時間相近，人員亦重疊，已報請總統府同意將遙祭黃帝陵祭典與春祭典禮合併舉行，府方也證實今年沒有遙祭黃帝陵；這也是蔡總統自去年上任以來，第二度取消遙祭黃帝陵儀式。
內政部表示，政府遷台後，往年配合清明節前夕舉辦中樞遙祭黃帝陵典禮，今年原本訂於3月31日舉辦，惟與3月29日之春祭時間相近，典禮形式、地點與參與人員亦大致重疊，地方政府多以合併舉辦。
基於簡化儀程的考量，內政部參酌行政院前於86年同意地方政府將遙祭黃帝陵及春祭典禮合併舉行作法，已報請總統府同意將祭典與春祭典禮合併舉行；同時為表達對社會多元族群的尊重，崇祭對象為各民族歷代先祖，以彰顯臺灣族群和諧共榮的精神。
內政部指出，今年典禮由總統主祭，以祭拜各民族先祖暨忠烈殉職人員，典禮莊嚴隆重。向先祖致祭蘊涵對尊宗敬祖的重視，藉以啟發後人「慎終追遠、緬懷先祖」，並提醒國人飲水思源，心存感念。
今日春祭，總統在總統府代理秘書長劉建忻陪同下，於崇戎樂聲中抵達忠烈祠。典禮開始，鐘鼓齊鳴，主祭、陪祭、與祭人員就位，奏國歌，隨後總統向各民族先祖及國民革命烈士之靈位獻花；在恭讀祭文後，總統率同陪祭及與祭人員行三鞠躬禮，典禮莊嚴隆重。
今日與祭人員包括中央與地方文武官員、三軍部隊、警察、消防及遺族代表等。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。