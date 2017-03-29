蔡總統出席春祭 上任以來二度取消遙祭黃帝陵

「中華民國106年向先祖暨忠烈殉職人員致祭」於29日上午10時在台北市圓山國民革命忠烈祠舉行，蔡英文總統親臨主祭；內政部表示，今年春祭由於與原訂於3月31日舉辦的中樞遙祭黃帝陵典禮時間相近，人員亦重疊，已報請總統府同意將遙祭黃帝陵祭典與春祭典禮合併舉行，府方也證實今年沒有遙祭黃帝陵；這也是蔡總統自去年上任以來，第二度取消遙祭黃帝陵儀式。

內政部表示，政府遷台後，往年配合清明節前夕舉辦中樞遙祭黃帝陵典禮，今年原本訂於3月31日舉辦，惟與3月29日之春祭時間相近，典禮形式、地點與參與人員亦大致重疊，地方政府多以合併舉辦。

基於簡化儀程的考量，內政部參酌行政院前於86年同意地方政府將遙祭黃帝陵及春祭典禮合併舉行作法，已報請總統府同意將祭典與春祭典禮合併舉行；同時為表達對社會多元族群的尊重，崇祭對象為各民族歷代先祖，以彰顯臺灣族群和諧共榮的精神。

內政部指出，今年典禮由總統主祭，以祭拜各民族先祖暨忠烈殉職人員，典禮莊嚴隆重。向先祖致祭蘊涵對尊宗敬祖的重視，藉以啟發後人「慎終追遠、緬懷先祖」，並提醒國人飲水思源，心存感念。

今日春祭，總統在總統府代理秘書長劉建忻陪同下，於崇戎樂聲中抵達忠烈祠。典禮開始，鐘鼓齊鳴，主祭、陪祭、與祭人員就位，奏國歌，隨後總統向各民族先祖及國民革命烈士之靈位獻花；在恭讀祭文後，總統率同陪祭及與祭人員行三鞠躬禮，典禮莊嚴隆重。

今日與祭人員包括中央與地方文武官員、三軍部隊、警察、消防及遺族代表等。

(旺報)