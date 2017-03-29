寄念販買所傳遞思念給毛小孩快樂天堂

建國科大商業設計系創立「寄念販買所」給毛小孩一個快樂天堂。（吳敏菁攝）

以天使純白剪紙、玻璃瓶、延伸植栽和燈飾系列，純淨的設計，讓人心得到療癒。（吳敏菁攝）

飼主在選擇完紙雕場景後，可放入玻璃瓶中，向進行燒紙糊儀式，就可以把紙雕燒給心愛的牠。（吳敏菁攝）

清明節到，許多人對毛小孩也懷著無盡想念，坊間有寵物納骨塔了。（吳敏菁攝）

清明節到，許多人對毛小孩也懷著無盡想念，坊間有寵物納骨塔了，但身後儀式仍少相關產品，建國科大商業設計系創立「寄念販買所」給毛小孩一個快樂天堂，以天使純白剪紙、玻璃瓶、延伸植栽和燈飾系列，純淨、昇華的設計，讓人心得到療癒，把思念寄給在天國彼端心愛的牠。

商系學生蕭君如、朱珉萱、許念慈表示，專題研究問卷，飼主對逝去寵物也和逝去親人一樣，希望在另個世界，「一定要好好」，因應需求創立「寄念販買所」，以紙糊概念結合剪紙藝術，用代表天堂白色紙捲呈現，設計20種不同的紙雕意境，透過紙雕帶領寵物到處遊玩，建立心愛寵物的異想世界。

學生潘繼祥、劉毅翔表示，飼主在選擇完紙雕場景後，可放入玻璃瓶中，向進行燒紙糊儀式，就可以把紙雕燒給心愛的牠。

陳美慧和何沚珊說，純淨的玻璃也延伸植栽、燈飾系列，飼主完成燒紙糊儀式，把種子種入瓶中，看到瓶中植物萌芽過程，猶如寵物們也再度以新生命展現，燈飾則傳遞了感情溫度，讓思念昇華。

指導老師杜雅雯說，同學們都幾乎都有飼養寵物經驗，這系列作品，都把心放進去，透過設計，傳遞了思念、情感得到療癒，很能喚起感覺，這次作品除了4月18日至26日在建國科大美術文物館站出，5月19日至22日將在台北世貿站覽館新一代設計展展出，5月26日至31日在台中A+新秀設計展展出。

(中時)