洪秀柱啟動連署宣傳車深入眷村

洪秀柱競選連署宣傳車深入眷村造勢。（洪秀柱辦公室提供）

洪秀柱競選連署宣傳車啟動，並由志工包水餃幫助滯銷的高麗菜支持農民。（洪秀柱辦公室提供）

尋求連任的國民黨主席洪秀柱競選連署宣傳車「柱你幸福號」29日啟航，競選總幹事吳育仁率領6位青年發言人，結合幫助滯銷高麗菜農的概念，將在接下來的17天，於全台各地眷村宣揚洪秀柱的政績及理念，爭取最大支持，也希望藉由眷村早期最有人情味的包水餃活動推銷高麗菜，讓黨主席選舉不只有政治味。

吳育仁強調，命名為「柱你幸福號」，起源來自於柱柱姊希望藉由巡迴各縣市的操作，傳遍祝大家都幸福、助大家幸福的初衷。

對於進行中的國民黨選黨主席選舉，吳育仁說，大老們不應該只把門關起來、對自家人動手腳。洪秀柱始終希望結合所有黨員、黨友、中道力量，就是要為國民黨贏回再起的支持與力道，更要為國家社會找回希望與幸福。巡迴車不僅載滿農民的愛與各地支持者的期待，連署之外，也邀請各方好朋友於黨徽小木籤上，寫下替社會祝願、替國民黨打氣、替洪秀柱勉勵的話語，並將乘載著大家滿滿的祝福，走遍全台灣。

(旺報)