澎湖春祭先烈 慰問遺族

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澎湖縣各界春祭先烈暨陣亡將士典禮，29日在忠烈祠舉行，縣長陳光復向入祀的先賢烈士們表達崇高的致敬與哀思，並向烈士遺族表達關心致贈慰問金。中央社 106年3月29日

澎湖縣各界春祭先烈暨陣亡將士典禮，29日在忠烈祠舉行，縣長陳光復（左）向入祀的先賢烈士們表達崇高的致敬與哀思，並向烈士遺族表達關心致贈慰問金。中央社 106年3月29日

澎湖縣各界春祭先烈暨陣亡將士典禮，今天在忠烈祠舉行，縣長陳光復向入祀的先賢烈士們表達崇高的致敬與哀思，並向烈士遺族表達關心致贈慰問金。

澎湖縣各界為崇敬革命先烈、追思陣亡將士，今天上午在忠烈祠舉行，陳光復擔任主祭官，縣府各局處長、縣議會與各機關團體代表、軍政、學校、烈士遺族等200多人陪祭。

陳光復向烈士靈位獻花、獻爵、獻果及行三鞠躬禮，表達崇敬追思之意，緬懷其為國捐軀的精神，典禮肅穆莊嚴，會後一一向民間入祠的林德良、陳以仁家屬握手致意，表達關心及慰問之意，並致贈慰問金。

澎湖入祠忠烈祠有警消林德良於80年11月5日參加滅火救援，因公殉職及成功大學學生陳以仁79年9月22日捨己救人。1060329

(中央社)