涉用2個臉書社團詐騙上億元 女子遭訴
蒲姓女子涉嫌以社群網站臉書詐財，不法所得超過新台幣上億元；台灣台北地方法院檢察署今天偵結，依詐欺罪起訴蒲姓女子。
案件源於有網友指蒲姓女子涉嫌利用2個臉書購物社團，以低價吸引民眾團購，後來藉故拖延不出貨、搞失蹤，詐騙金額逾億元，受害人數近千人。
蒲姓女子日前在律師陪同下，到新北市政府警察局新店分局說明；警方訊畢，移送北檢漏夜複訊；檢方訊後向法院聲請羈押禁見。
北院開庭後認為，雖然蒲姓女子坦承部分犯行，但牽涉金額達上億元、被害者人數眾多，影響社會經濟秩序情節重大，且從事網路團購詐騙3年多，有反覆實施詐騙行為之虞，也有勾串共犯之虞，有羈押必要，並禁止接見通信。1060329
(中央社)
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